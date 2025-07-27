كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة أنه تم رفع الطاقة التشغيلية لمحطة تنقية المياه بجزيرة الذهب من 50% إلى 75%، وذلك في خطوة جديدة نحو استعادة كامل القدرة الإنتاجية للمحطة.

وأكدت المحافظة أنه سيتم، الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة بنسبة 100% فور الانتهاء من أعمال إصلاح كابلات الجهد العالي 66، والتي لا تزال جارية، مشيرة إلى أنه تم التنويه عن ذلك مسبقًا.

وفي سياق متصل، أوضحت المحافظة استمرار انتشار سيارات الطوارئ التابعة لشركة الكهرباء بالمناطق المتضررة، بهدف توفير التيار الكهربائي بشكل مؤقت للمنشآت والعقارات المتأثرة.

كما تم التأكيد على أن ضخ المياه إلى المناطق التي انقطعت عنها الخدمة يتم تدريجيًا، حسب طبيعة كل منطقة وارتفاعاتها الجغرافية، لضمان عودة الخدمة بشكل منظم وآمن.

واختتمت محافظة الجيزة بيانها بالتأكيد على خالص اعتذارها للمواطنين عن هذه الأزمة المفاجئة، مشددة على أنها خارج نطاق الإرادة، وأن كافة الأجهزة التنفيذية تواصل العمل على مدار الساعة لاحتواء الموقف بشكل كامل.