تامر أمين: لو لم أكن إعلاميًا لوددت أن أكون بحزب مستقبل وطن

تصوير - إسلام فاروق:

أشاد الإعلامي تامر أمين بحزب مستقبل وطن، قائلا إنه لو لم يكن إعلاميا لوددت أن أكون بحزب مستقبل وطن".

وشارك تامر أمين، في فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالجيزة؛ بحضور أحمد عبدالجواد الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، وذلك لدعم مرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ 2025.

وحضر المؤتمر عددًا من أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة، إلى جانب نواب البرلمان عن دوائر الجيزة، كما شارك الحارس الدولي عصام الحضري، ورئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب.

وشهد المؤتمر حضورًا شعبيًا واسعًا من أهالي المحافظة، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات للتعبير عن دعمهم الكامل لمرشحي الحزب، وثقتهم في قدراتهم على تمثيلهم تحت قبة مجلس الشيوخ.