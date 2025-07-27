أحمد عبدالجواد يكشف عن رؤية حزب مستقبل وطن وبرنامجه الانتخابي

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري بمحافظة الجيزة، أن الحزب يمتلك رؤية واضحة وبرنامجاً انتخابيًا متكاملًا يستند إلى 4 محاور رئيسية.

وقال عبدالجواد في كلمته التي جاءت خلال المؤتمر: "لدينا في حزب مستقبل وطن هيكل تنظيمي قوي يمتد إلى أصغر وحدة حزبية، وقيادات شعبية مؤمنة برسالة الحزب"، موضحًا أن هذا التنظيم المتميز هو ما يمكن الحزب من تنفيذ برامجه ومبادراته على أرض الواقع.

وتابع: "يرتكز برنامجنا على 4 محاور رئيسية، أولها المحور الاقتصادي الذي نعمل عليه بمجموعة من الخبراء المتخصصين"، مؤكدًا أن الحزب يهدف إلى تقديم حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.

وأشار إلى أن المحور الثاني هو المحور السياسي، الذي يسعى من خلاله الحزب إلى تعزيز التوافق السياسي بين جميع الأطراف، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بما في ذلك أحزاب المعارضة، بينما يركز المحور الثالث على الجانب الخدمي والمجتمعي الذي يتميز به الحزب.

وأوضح أن المحور الرابع هو المحور التنظيمي، الذي يعتبر أحد أهم ركائز الحزب، حيث يعمل على تعزيز التنسيق بين القيادات الحزبية والمواطنين، بهدف الوصول إلى حلول للمشكلات اليومية التي تواجه المواطنين.

ودعا عبدالجواد المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، قائلاً: "أنزلوا ومارسوا حقكم الدستوري، سواء اخترتم مرشحينا أو غيرهم، المهم أن تشاركوا في صنع القرار"، مؤكداً أن المشاركة الشعبية هي الضامن لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة.

يذكر أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة فعاليات ينظمها حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، ضمن تحالف انتخابي يضم 13 حزباً، حيث تشهد محافظة الجيزة تنافساً كبيراً على مقاعد مجلس الشيوخ.