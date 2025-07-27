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بالصور.. نشوى مصطفى تطلق زغرودة على الهواء في مؤتمر مستقبل وطن بالجيزة

10:37 م الأحد 27 يوليه 2025
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    نشوى مصطفى
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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

عبرت الفنانة نشوى مصطفي، عن فرحتها أثناء حضورها فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالجيزة، بإطلاق زغرودة على الهواء.

وانطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالجيزة؛ بحضور أحمد عبدالجواد الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، وذلك لدعم مرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ 2025.

كما حضر المؤتمر عددًا من أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة، إلى جانب نواب البرلمان عن دوائر الجيزة.

وشهد المؤتمر حضورًا شعبيًا واسعًا من أهالي المحافظة، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات للتعبير عن دعمهم الكامل لمرشحي الحزب، وثقتهم في قدراتهم على تمثيلهم تحت قبة مجلس الشيوخ.

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