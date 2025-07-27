كتب – أحمد جمعة:

نجح الفريق الطبي بمستشفى الخانكة التخصصي في إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياة سيدة في العقد الثالث من عمرها، وصلت إلى المستشفى وهي في حالة فقدان وعي تام نتيجة نزيف داخلي حاد ناجم عن انفجار حمل خارج الرحم داخل البطن، وهي من الحالات الطارئة التي تستلزم تدخّلًا فوريًا لإنقاذ الحياة.

وفور وصولها إلى قسم النساء والتوليد، جرى التعامل مع الحالة بسرعة ودقة وفق بروتوكولات الطوارئ، حيث تم تعويض المريضة بالسوائل الوريدية بشكل عاجل، وتجهيز وحدات الدم والبلازما اللازمة، وإدخالها فورًا إلى غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحي العاجل.

استقرت حالة المريضة وغادرت المستشفى في حالة تحسن ملحوظ، وسط فرحة ذويها وامتنانهم للجهود المبذولة في إنقاذ حياتها، وذلك برئاسة الدكتورة نورهان رشدي، استشاري أول ورئيس قسم النساء والتوليد.

ضم الفريق الطبي المعالج كلًّا من الدكتور هاني بسيوني، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد رضا، والدكتورة سارة عبد الرازق، الأطباء المقيمين بقسم النساء والتوليد، فيما تولى مسؤولية التخدير الدكتور ماركو سامي، أخصائي التخدير، بمشاركة الدكتور محمد ربيع، والدكتور محمد سالم، والدكتورة نورهان رشدي، أطباء التخدير المقيمين.

كما شارك في التعامل مع الحالة بنك الدم بقيادة الدكتورة إيمان بشير، مشرفة البنك، وطاقم التمريض: الممرضة فاطمة نايل، مشرفة عمليات قسم النساء، والممرضتين سحر طارق وسحر حسين (تمريض العمليات)، والممرضة أحلام مجدي، مشرفة قسم النساء والتوليد.

وقال الدكتور سيد سليمان، مدير عام مستشفى الخانكة التخصصي، إن المستشفى تُقدّم خدمات طبية متكاملة تشمل جميع التخصصات، وتعمل العيادات الخارجية يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، بينما تمتد ساعات العمل في التخصصات الأساسية حتى الواحدة بعد منتصف الليل، بما في ذلك أيام الأعياد والعطلات الرسمية.

وأوضح "سليمان" أن المستشفى تضم عددًا من الأقسام الخدمية المتكاملة التي تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المرضى، من بينها معمل تحاليل طبية متكامل يعمل 24 ساعة يوميًا، بالإضافة إلى خدمات الأشعة التي تشمل: الأشعة العادية، والتلفزيونية، والمقطعية، والماموجرام، والمتاحة طوال اليوم.

كما يعمل قسم الاستقبال والطوارئ على مدار الساعة لاستقبال الحالات الحرجة، ويستقبل قسم الكُلى الصناعية الحالات الطارئة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي في أي وقت، فيما يعمل قسم العلاج الطبيعي والتأهيل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، لتقديم خدمات إعادة التأهيل للمرضى وفق أحدث الأساليب الطبية.

وأكد سليمان أن المستشفى تواصل تقديم أفضل رعاية طبية لجميع المرضى، مشددًا على التزامها الكامل بتوفير خدمات طبية عالية الجودة لكافة فئات المجتمع.