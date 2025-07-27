عبدالمنعم إمام: مصر بلد واعدة.. ودعوات مقاطعة انتخابات البرلمان مغرضة

كتب- حسن مرسي:

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الشباب الذين يعانون من الإحباط يحتاجون إلى نظرة إيجابية، مشيرًا إلى أنه ينصحهم بنظرة في المرآة ليروا قوة بلادهم وإمكانياتها الكامنة.

خلال حواره ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي، أضاف إمام أن مصر تمتلك طاقات هائلة جاهزة للانطلاق، مدعومة بمؤسسات قوية وجيش متماسك.

وتابع رئيس حزب العدل، أن التحدي يكمن في دمج الطاقة الشابة مع خبرة المؤسسات، مما يمكن أن يخلق مزيجًا بين التاريخ والمستقبل يضيء طريق الأمة.

أشار النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إلى أن فكرة مقاطعة الانتخابات لا تجدي نفعًا، مؤكدًا أنه يرفض أي خطاب يزرع اليأس بين الناس.

وأوضح النائب البرلماني أنه يدعو إلى المشاركة الفعالة، مستندًا إلى تجربته السياسية منذ ثورة يناير، حيث قاد حملات مثل "صوتي مطلبي" لتحسين آليات التصويت.

وأكد أن الانتخابات القديمة كانت مقتصرة على بطاقات حمراء، مما حرم الملايين من المشاركة. وأضاف أن ثورة يناير غيرت ذلك بفرض التصويت بالرقم القومي، مما يجعل مقاطعة اليوم غير مبررة.

وأشار النائب عبد المنعم إمام، إلى أن الإصلاح يأتي من خلال العمل المنهجي داخل الصندوق الانتخابي، مشددًا على أن الشباب يجب أن يعبر عن رأيه بالترشح أو بناء قوائم بديلة، لأن الطريق الآمن يكمن في بناء الثقة مع الجمهور بدلًا من الاعتماد على الشعارات العدمية.