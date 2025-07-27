كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، كما أعلنت هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يتابع إنشاء محور لوجستي لربط البحرين الأحمر والمتوسط

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

بيان عاجل من محافظة الجيزة بشأن انقطاع المياه بعدة مناطق

أعلنت محافظة الجيزة أن محطة مياه جزيرة الذهب تعمل حاليًا بنصف طاقتها الإنتاجية، نتيجة عدم الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح كابلات الجهد الكهربائي 66، والتي لا تزال جارية حتى الآن.

وأكدت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بدعم المناطق المتأثرة من خلال توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، ويتم توزيعها بصفة دورية على الأماكن التي تعاني من ضعف الخدمة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

موقع جديد للتقديم.. مواعيد حجز شقق ديارنا وجنة والإسكان المتنوع

أطلق بنك التعمير والإسكان، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، موقعًا جديدًا لحجز الشقق والأراضي، حيث سيتم طرح وحجز المشروعات الجديدة من خلال هذا الموقع.

ومن المقرر أن يبدأ مطلع الشهر المقبل إجراءات الحجز الإلكتروني للطرح السابق في 14 إبريل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

أرقام شكاوى انقطاع الكهرباء في المحافظات بعد تكرار الأعطال

تشهد بعض المناطق في مصر انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرطوبة، مما يؤثر على استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وينشر "مصراوي" قائمة بأرقام الشكاوى والخطوط الساخنة للإبلاغ عن أعطال الكهرباء، وهي من الخدمات التي يبحث عنها المواطنون بشكل متزايد خلال هذه الفترة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

أرقام شكاوى انقطاع الكهرباء في المحافظات بعد تكرار الأعطال

تشهد بعض المناطق في مصر انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرطوبة، مما يؤثر على استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وينشر "مصراوي" قائمة بأرقام الشكاوى والخطوط الساخنة للإبلاغ عن أعطال الكهرباء، وهي من الخدمات التي يبحث عنها المواطنون بشكل متزايد خلال هذه الفترة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة .. وموعد انكسار الموجة الحارة

وأوضحت "غانم"، في تصريحات لـمصراوي، أن الطقس خلال الساعات المقبلة سيكون شديد الحرارة نهارًا مع ارتفاع واضح في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خصوصًا خلال فترات الليل، مشيرة إلى أن هدوء سرعات الرياح يزيد من الشعور بالأجواء الحارة الرطبة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

12 ساعة بلا كهرباء في الجيزة .. برلماني : أين المسؤولون من التعامل مع الأزمة ؟

وجَّه الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًّا إلى الحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء، بشأن ما حدث في العديد من مناطق الجيزة من انقطاع للتيار الكهربائي دام قرابة 12 ساعة.

وأشار حسين إلى أنه شهدت بعض مناطق الجيزة انقطاع التيار الكهربائي لفترة كبيرة اعتبارًا من مساء أمس، ولم يصدر أي تحرك من الجهات المعنية لبيان ما حدث، وسط معاناة شديدة من المواطنين في ظل موجة الحرارة الشديدة التي تضرب البلاد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا: