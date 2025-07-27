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الجيزة: الدفع بمحولات كهربائية مؤقتة لإنارة المناطق المتأثرة لحين عودة التيار

08:08 م الأحد 27 يوليو 2025

الجيزة الدفع بمحولات كهربائية مؤقتة لإنارة المناطق

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه بالتوازي مع بدء أعمال ضخ المياه بشكل تدريجي للمناطق التي تأثرت بانقطاع الخدمة خلال الساعات الماضية، تم الدفع بعدد من المحولات الكهربائية المؤقتة، وذلك بهدف إنارة المناطق المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضحت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل السريع مع الأزمة، وتوفير حلول بديلة ومؤقتة لتقليل آثار الانقطاع، لحين الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح وعودة التيار الكهربائي بصورة مستقرة ودائمة.

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