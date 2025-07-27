كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجه المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوفير ماكينات ديزل وطوارئ للمناطق المتأثرة بالانقطاعات وخاصة محطة محولات جزيرة الذهب التي

تغذي مناطق بالجيزة منها الهرم والمنيب وساقية مكي.

وأكد المصدر لمصراوي، أن هناك مقترح يتضمن الاستعانة بماكينات ديزل وطوارئ ذات قدرات معينة من شركة القناة لتوزيع الكهرباء التي تمتلك وحدات توليد كبرى يتم الاستعانة بها في تأمين بعض المناسبات الرسمية والمؤتمرات المهمة بالإضافة أيضا للاستعانة بمولدات احتياطية من شركات خاصة تتحمل شركة جنوب القاهرة تكلفتها بالكامل لحين إصلاح الأعطال من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأشار المصدر إلى أنه حتى الآن لم يتم إعادة التيار الكهربائي لمحطة محولات جزيرة الذهب نظرًا لوجود صعوبات في إصلاح الأعطال الحالية نتيجة تهالك الكابلات الرئيسية ووجود بعض الصعوبات مما سوف يستغرق وقت طويل في الإصلاح والصيانة.