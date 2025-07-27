متحدث الكهرباء يكشف سبب الانقطاع المفاجئ في مناطق متفرقة بالجيزة

كتب- حسن مرسي:

قال المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الانقطاع المفاجئ للكهرباء الذي شهدته مناطق متفرقة في محافظة الجيزة ناتج عن خلل فني في كابلين رئيسيين بمحطة جزيرة الذهب، مشيرًا إلى أن هذا العطل لم يمنع الوزارة من التحرك بسرعة لاحتواء الأزمة.

وأضاف خلال مداخلته مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة أن الفرق الفنية باشرت فورًا بتحديد موقع العطل، وبدأت أعمال الإصلاح تحت إشراف مباشر من وزير الكهرباء الذي تواجد في الموقع منذ اللحظات الأولى.

وأوضح عبدالغني أن الوزارة عملت على توفير مصادر تغذية بديلة للمناطق المتضررة، مما ساهم في تقليل التداعيات واستعادة الخدمة تدريجيًا، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات مكّنت محطة المياه من استئناف عملها وضخ الخدمة للسكان دون تأخير كبير.

وتابع المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الفرق الميدانية عملت بلا توقف لضمان عودة الاستقرار الكامل للشبكة الكهربائية في أقصر وقت ممكن.

وأشار إلى أن الساعات الأخيرة شهدت تحديًا كبيرًا للشبكة الكهربائية، حيث وصلت الأحمال إلى ذروتها، لكن المنظومة أظهرت مرونة وقدرة على تحمل الضغوط الاستثنائية.

وأكد أن هذا الاستقرار يعكس قوة البنية التحتية للكهرباء في مصر، والتي أثبتت كفاءتها في مواجهة الأزمات الطارئة بفضل التخطيط السليم والاستجابة السريعة.

وأكد المتحدث على أن الوزارة ملتزمة بضمان استمرارية الخدمة وتعزيز استقرار الشبكة، مشددًا على أن الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية مكنت القطاع من تجاوز هذا الاختبار غير المسبوق بنجاح، مع الحرص على تلبية احتياجات المواطنين في جميع الظروف.