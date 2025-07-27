كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن استمرار تشغيل قطار مخصوص لتيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم.

وتقرر تسيير القطار المخصوص رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة) غدا الإثنين الموافق 28 يوليو 2025، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 11:00 صباحًا، ويصل إلى السد العالي الساعة 23:40 مساءً.

ويعود القطار نفسه برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، لخدمة جمهور الركاب حيث يقوم من محطة أسوان في تمام الساعة 20:30 مساءً، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 09:25 صباحًا.

وتم تزويد القطار بعربة إضافية لنقل الأمتعة (عربة سبنسة)، لتوفير مساحة مناسبة لنقل المتعلقات الشخصية الخاصة بالأشقاء السودانيين، بما يضمن لهم أقصى درجات الراحة والتيسير.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل لرئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتوفير كافة التسهيلات اللوجستية والخدمات اللازمة لضمان رحلة آمنة وكريمة للأشقاء السودانيين، انطلاقًا من الدور الوطني والإنساني الذي تضطلع به الدولة المصرية تجاه شعوب الجوار الشقيق، وفي مقدمتها جمهورية السودان.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التزامها الكامل بتقديم الدعم المستمر للأشقاء السودانيين، متمنية لهم رحلة آمنة وعودة كريمة إلى وطنهم العزيز، في ظل وحدة المصير والمستقبل المشترك بين شعبي وادي النيل.

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