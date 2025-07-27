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بيان عاجل من محافظة الجيزة بشأن انقطاع المياه بعدة مناطق

06:30 م الأحد 27 يوليه 2025

انقطاع المياه

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة أن محطة مياه جزيرة الذهب تعمل حاليًا بنصف طاقتها الإنتاجية، نتيجة عدم الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح كابلات الجهد الكهربائي 66، والتي لا تزال جارية حتى الآن.

وأكدت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بدعم المناطق المتأثرة من خلال توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، ويتم توزيعها بصفة دورية على الأماكن التي تعاني من ضعف الخدمة.

وأهابت المحافظة بالمواطنين في حالة الحاجة إلى طلب سيارة مياه، التواصل مع الخط الساخن لشركة مياه الشرب على الرقم 125، حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل المحطة بكامل طاقتها وضخ المياه بشكل طبيعي.

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انقطاع المياه مياه الجيزة مياه جزيرة الذهب
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