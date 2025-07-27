كتب- حسن مرسي:

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن استغلال التكنولوجيا الحديثة أصبح ضرورة، مشيرًا إلى أن التركيز ينصب على تنظيم التحالفات الانتخابية والتواصل مع الناخبين بطرق مبتكرة.

خلال حواره ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي، أضاف إمام أن العمل على الأرض يتطلب تنسيقًا دقيقًا سواء بين المرشحين عن الحزب أو لتنظيم الجهد في المناطق والدوائر الانتخابية.

وتابع أن الجانب الثاني يعتمد على صياغة السياسات عبر التواصل الاجتماعي، مستخدمًا أدوات مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين الحملات الانتخابية.

أشار إمام إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد مستقبل بعيد، بل واقع يغير حياتنا بشكل جذري، سواء للأفضل أو الأسوأ.

وأكد أن غياب النقاش حول تأثيره على السياسة يشكل عائقًا، مشيرًا إلى أمثلة عالمية مثل شركة "أدفانسد" التي تنبأت بنتائج انتخابات ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تطرق النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إلى كيفية استخدام هذه التكنولوجيا في استهداف الجمهور وتحليل احتياجاته، موضحًا أنها ستظهر بصورة جلية في انتخابات مجلس النواب القادمة.

وأضاف أن هذا النهج قد يعيد تشكيل مفاهيم التحالفات الانتخابية التقليدية في مصر، مما يتطلب تكيفًا مع التغيرات الجديدة.

وأشار رئيس حزب العدل، إلى أن فرض قيود على الذكاء الاصطناعي قد يكون خطأ، مشددًا على ضرورة استغلاله كفرصة لدفع السياسة إلى مرحلة متقدمة.

وأعرب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن تفاؤله بالجيل الجديد الذي يمتلك القدرة على استيعاب هذه التحولات وتطويرها.





