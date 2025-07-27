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محافظ القاهرة يوجه بصرف تعويضات منطقة العرايشية بالهايكستب

06:17 م الأحد 27 يوليه 2025
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كتب- محمد نصار:

شدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على اللجنة المشكلة لصرف تعويضات منطقة العرايشية بالهايكستب بحي النزهة بتقديم كافة التييسرات للمواطنين وسرعة صرف التعويضات القانونية اللازمة بالتوافق مع المواطنين حيث تعد المنطقة إحدى مناطق إعادة التخطيط بالقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم صرف التعويضات طبقًا لما قرره المقيم العقاري لتعويض القاطنين في المكان تعويضًا عادلًا.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمواطنين القاطنين بالمكان للاستماع إلى طلباتهم من خلال اللجنة المشكلة بحي النزهة وبحث سبل الاستجابة لها.

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محافظ القاهرة إبراهيم صابر الهايكستب صرف تعويضات منطقة العرايشية
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