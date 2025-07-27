إعلان

وزير الثقافة يزور صنع الله إبراهيم بعد نقله إلى معهد ناصر للاطمئنان على صحته

06:03 م الأحد 27 يوليه 2025

وزير الثقافة يزور صنع الله إبراهيم بعد نقله إلى مع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بزيارة الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، بمقر معهد ناصر، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لحالته وحرص الدولة على رعاية رموزها الثقافية والأدبية.

واطمأن وزير الثقافة على الوضع الصحي للكاتب الكبير من الفريق الطبي المعالج، حيث أوضح الدكتور محمود سعيد، مدير معهد ناصر، أن الحالة الصحية تشهد تحسنًا، مشيرًا إلى استقرار المؤشرات الحيوية بعد رفعه من أجهزة التنفس الصناعي، عقب تعرضه لالتهاب رئوي حاد.

كما التقى الوزير كريمته، الدكتورة نادية صنع الله، وأكد لها أن الدولة المصرية، بتوجيهات من القيادة السياسية، تولي اهتمامًا بالغًا برعاية الكاتب الكبير، وتتابع حالته الصحية لحظة بلحظة، بالتنسيق الكامل مع وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، لضمان توفير أفضل سبل الرعاية والعلاج.

وزير الثقافة يزور صنع الله إبراهيم بعد نقله إلى معهد ناصر للاطمئنان على صحته (2)

اقرأ أيضاً:

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" 2025

رسميًا.. رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة صنع الله إبراهيم معهد ناصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الدولار يتراجع 23 قرشا في البنوك بنهاية تعاملات الأحد
سبب انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالجيزة وموعد عود التيار - بيان رسمي
ثلاث مناطق فقط.. تفاصيل الهدنة التي أعلنتها إسرائيل في غزة
45 درجة في الظل.. الطقس: بدء ذروة الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد