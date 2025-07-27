كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن بدء عودة خدمة المياه تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة، وذلك عقب استقرار التيار الكهربائي وإعادة تشغيل المحطات المغذية لتلك المناطق.

يأتي ذلك في ضوء انتهاء أعمال الإصلاح التي نفذتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمحطة محولات جزيرة الدهب – والتي تأثرت نتيجة زيادة الأحمال والحرارة الشديدة.

وأكدت الشركة، أن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، تعمل حاليًا بكامل طاقتها التشغيلية دون أية معوقات، مع انتظام العمل وتواجد العاملين بكافة مواقعهم، وانتظام التشغيل بجميع المحطات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وثمنت الشركة جهود العاملين والتزامهم الكامل بضمان استمرارية الخدمة وكفاءة التشغيل في مختلف المواقع على مدار الساعة.