كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة وقيادات الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، واستعراض خطط تطوير المخازن والمنافذ التابعة للشركة، ضمن مشروع الوزارة لتحديث وتطوير منافذ تجارة التجزئة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لتطوير البنية التحتية لمنظومة الجملة وتحقيق الأمن الغذائي.

وناقش الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاحتياطيات المتوفرة لدى الشركة، وسبل تعزيز كفاءتها التشغيلية والتخزينية، بما يضمن انسيابية ضخ السلع للمواطنين سواء التموينية أو الحرة في مختلف المحافظات.

واستعرض الاجتماع خطة تطوير وميكنة المخازن التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة؛ بما يضمن ضبط سلاسل التوريد والإمداد، بالإضافة إلى خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية ومجمعات البيع التابعة للشركة؛ لتعمل وفق نموذج موحد لمنافذ البيع بالتجزئة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويرفع كفاءة منظومة التوزيع التابعة للوزارة.

وأكد فاروق أهمية تطوير المخازن والمنافذ التوزيعية التابعة للشركة؛ لضمان استدامة إمدادات السلع الأساسية، ورفع مستوى كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية والحوكمة، في إطار رؤية الوزارة الشاملة لتحديث قطاع التجارة الداخلية.

وشارك في الاجتماع كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وعادل الخطيب العضو المنتدب لقطاعات المطاحن والمضارب والسلع بالشركة القابضة، ومن جانب الشركة العامة للجملة المحاسب خالد قنديل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، واللواء خالد دياب العضو المنتدب التنفيذي، والعميد مدحت عبد الرازق العضو المنتدب للشؤون التجارية، والمحاسب سامح أبو العلا العضو المنتدب المالي.