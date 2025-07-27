إعلان

خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية.. تفاصيل اجتماع فاروق ورئيس "تجارة الجملة"

05:11 م الأحد 27 يوليه 2025

جانب من الاجتماع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة وقيادات الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، واستعراض خطط تطوير المخازن والمنافذ التابعة للشركة، ضمن مشروع الوزارة لتحديث وتطوير منافذ تجارة التجزئة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لتطوير البنية التحتية لمنظومة الجملة وتحقيق الأمن الغذائي.

وناقش الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاحتياطيات المتوفرة لدى الشركة، وسبل تعزيز كفاءتها التشغيلية والتخزينية، بما يضمن انسيابية ضخ السلع للمواطنين سواء التموينية أو الحرة في مختلف المحافظات.

واستعرض الاجتماع خطة تطوير وميكنة المخازن التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة؛ بما يضمن ضبط سلاسل التوريد والإمداد، بالإضافة إلى خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية ومجمعات البيع التابعة للشركة؛ لتعمل وفق نموذج موحد لمنافذ البيع بالتجزئة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويرفع كفاءة منظومة التوزيع التابعة للوزارة.

وأكد فاروق أهمية تطوير المخازن والمنافذ التوزيعية التابعة للشركة؛ لضمان استدامة إمدادات السلع الأساسية، ورفع مستوى كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية والحوكمة، في إطار رؤية الوزارة الشاملة لتحديث قطاع التجارة الداخلية.

وشارك في الاجتماع كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وعادل الخطيب العضو المنتدب لقطاعات المطاحن والمضارب والسلع بالشركة القابضة، ومن جانب الشركة العامة للجملة المحاسب خالد قنديل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، واللواء خالد دياب العضو المنتدب التنفيذي، والعميد مدحت عبد الرازق العضو المنتدب للشؤون التجارية، والمحاسب سامح أبو العلا العضو المنتدب المالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف فاروق وزير التموين وزارة التموين السلع الأساسية تجارة الجملة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار في الجيزة.. وتؤكد عودة الخدمة مع حلول دائمة
شعبة الذهب توجه نصائح للمستهلكين بشأن توقيت بيع وشراء الذهب في الوقت الحالي
لغز النيران الغامضة.. "برخيل سوهاج" تحترق وتُحيّر المسؤولين والأهالي (القصة الكاملة)
الحرارة الشديدة مستمرة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا
جميعة رجال الأعمال تحذر الحكومة من "رسوم الساحل" الجديدة: مقلقة ونطالب بإلغائها
"أبو شيخة وزبارقة ومشهور".. من هم الثلاثي وراء الدعوة للتظاهر ضد مصر في تل أبيب؟