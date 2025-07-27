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الجيزة: إعادة التيار الكهربائي وتشغيل محطة مياه جزيرة الدهب

04:36 م الأحد 27 يوليه 2025

محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح العطل

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة عن إعادة التيار الكهربائي وعودة محطة مياه جزيرة الدهب إلى العمل، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة الطارئة التي تسببت في انقطاع الخدمة عن عدد من المناطق.

وأكدت المحافظة، في بيان رسمي، أنه تم البدء في ضخ المياه تدريجيًا إلى المناطق التي تأثرت بالانقطاع، وفقًا لطبيعة كل موقع من حيث الارتفاع والانحدار، حيث تستغرق عملية وصول المياه بعض الوقت في المناطق المرتفعة.

وأوضحت المحافظة أنها تتابع على مدار الساعة مع شركة مياه الشرب وشركة الكهرباء لضمان استقرار الخدمة، كما ناشدت المواطنين ترشيد استهلاك المياه لحين استعادة الضغوط الطبيعية بالشبكات.

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