"دفاع النواب": حركة الداخلية ضخت دماء جديدة لمواكبة التحديات

كتب- نشأت علي:

تقدم اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر والتقدير والامتنان إلى وزارة الداخلية، وعلى رأسها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على سعيه الدائم نحو تطوير الأداء الأمني وتعزيز كفاءته، من خلال حركة التنقلات والقيادات الجديدة، والتي جاءت بهدف ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحديات الأمنية المتلاحقة، مع الحفاظ على الكفاءات المتميزة التي أثبتت جدارتها خلال السنوات الماضية.

وأضاف وكيل "دفاع النواب"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذه الحركة امتداد لدور الشرطة الوطني الراسخ، في حماية الجبهة الداخلية، وفرض هيبة الدولة، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين؛ بما يواكب توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن والاستقرار.

وأوضح اللواء إبراهيم المصري أن الحركة قد تضمنت تكريم عدد من الكفاءات والقيادات الأمنية الذين أدوا واجبهم بكل إخلاص واقتدار، وذلك من خلال منحهم مواقع استشارية؛ تقديرًا لعطائهم الممتد، بما يحقق التوازن بين عنصر الخبرة وروح التجديد.

وشدد وكيل "دفاع النواب" على أن جهاز الشرطة بقيادة الوزير الكفء اللواء محمود توفيق، سيظل صمام أمان الوطن، ودرعه الحصينة في مواجهة التحديات، انطلاقًا من مسؤولياته الدستورية والوطنية، وتفاني رجاله في أداء الواجب بلا تراجع أو تهاون.

وقدَّم المصري التهنئة لكل الضباط الذين حصلوا علي ترقيات في الحركة الأخيرة؛ تقديرًا لدورهم الوطني الكبير المخلص، متمنيًا لهم دوام التقدم والرقي والتميز في مواقعهم الأمنية، وعلى رأسهم ضباط قطاع الأمن الوطني، الذراع الطولى للوزارة، الذي أثبت بكل حق أنه صمام الأمن الداخلي للوطن .