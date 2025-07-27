وزير الآثار: الاستثمار في العنصر البشري ضمانة لمستقبل السياحة في مصر

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، عن إطلاق منصة التدريب الإلكترونية الجديدة (EGTAP.com)، والتي تهدف إلى تأهيل وتدريب العاملين بوزارة السياحة والقطاع السياحي الخاص، عبر برامج تدريبية معتمدة تجمع بين الجانبين النظري والعملي.

وأوضح الوزير أن المنصة ستُحدَّث بشكل يومي، بإضافة محتوى متنوع يشمل دورات تدريبية وورش عمل واختبارات، مشيرًا إلى أن هناك فئة من المتقدمين ستخضع لاختبارات تقييم قبل الحصول على تراخيص العمل السياحي.

وأكد شريف فتحي أن نموذج التدريب الذي تتبناه المنصة يعتمد على نظام "التدريب المختلط"، ويتضمن 6 أشهر من التدريب العملي ومثلها من التدريب النظري، في خطوة تهدف إلى تطوير قدرات العاملين محليًا، وتأهيلهم لتصدير العمالة السياحية المدربة إلى الخارج.

وأضاف الوزير أن الوزارة تدعم بقوة أي كيان رسمي يعمل في مجال التدريب السياحي، وعلى رأسهم غرفة المنشآت الفندقية، مشددًا على أن التدريب يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح أي منظومة عمل في القطاع السياحي.

وأشار إلى أن الوزارة تضع ملف تأهيل وتطوير العنصر البشري في مقدمة أولوياتها، إيمانًا بأهمية الاستثمار في الكوادر الشابة الموهوبة التي تمتلك المهارات اللازمة للعمل في قطاع السياحة، لافتًا إلى أن تنمية العنصر البشري تمثل استثمارًا طويل الأجل لمستقبل السياحة في مصر.