كتب- نشأت علي:

وجَّه الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًّا إلى الحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء، بشأن ما حدث في العديد من مناطق الجيزة من انقطاع للتيار الكهربائي دام قرابة 12 ساعة.

وأشار حسين إلى أنه شهدت بعض مناطق الجيزة انقطاع التيار الكهربائي لفترة كبيرة اعتبارًا من مساء أمس، ولم يصدر أي تحرك من الجهات المعنية لبيان ما حدث، وسط معاناة شديدة من المواطنين في ظل موجة الحرارة الشديدة التي تضرب البلاد.

وأوضح النائب أن وزارة الكهرباء والطاقة أصدرت بيانًا أكدت فيه زيادة الأحمال على شبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية بشكل غير مسبوق لأول مرة في تاريخ مصر.

وقال حسين: أعقبها بيان من محافظة الجيزة بوجود عطل مفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب، وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة، وتم خلال البيان الإعلان عن إصلاح العطل وعودة التيار.

وأوضح حسين أن انقطاع التيار الكهربائي كان له تأثير سلبي مباشر في العديد من الخدمات، وفي مقدمتها المياه، وهو الأمر الذي تسبب في انقطاعها ساعات طويلة كذلك.

وتساءل عضو مجلس النواب: هل وجود عطل مفاجئ في محطة واحدة يؤثر على كل هذه المناطق في الجيزة؟! مطالبًا بكشف أسباب تأخر الجهات المعنية في التعامل مع الأزمة والتي استمرت ما يقارب 12 ساعة.