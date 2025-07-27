"التنسيق الحضاري" يوجه تحذيرا بسبب لوحات "عاش هنا"

كتب- محمد شاكر:

وجه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، تحذيراً إلى المواطنين والشركات المتخصصة في تصنيع هذه لوحات مشروع "عاش هنا"، بعدم تركيب أو تصنيع أي لوحات باسم أي شخصيات دون الرجوع للجهاز.

وقال الجهاز في بيان صحفي: حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية لمشروع - عاش هنا - أحد المشروعات الخاصة بالجهاز القومى للتنسيق الحضاري وذلك من خلال (تجميع المادة العلمية عن الشخصيات - تصميم اللوحات الخاصة بالمشروع - أسماء الجهات المشتركة فى المشروع والشعارات الخاصة بتلك الجهات - أماكن تركيبها).

وأضاف البيان: تلاحظ فى الآونة الأخيرة تعرض هذه اللوحات للسرقة، وكذا التقليد والتزييف لها واستغلال اسم الجهاز والجهات المشتركة بالمشروع عاليه وتركيب هذه اللوحات المقلدة أو المزيفة - بمعرفة أشخاص غير مسئولين أو مختصين.

وتابع البيان: يهيب الجهاز بالمواطنين والشركات المتخصصة في تصنيع هذه اللوحات عدم تصنيع هذه اللوحات بشكل قاطع أو تركيبها، وأن هذا الشأن هو اختصاص أصيل للجهاز القومى للتنسيق الحضاري، ومن يخالف ذلك يتحمل كافة المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على ذلك مع عدم الإخلال بكافة حقوق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الأخرى المترتبة على مخالفة ذلك ومقاضاة المسئولين عنها.

وووفق البيان، يأتي ذلك حرصا من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على أن يظل هذا المشروع يخضع للبحث والتدقيق العلمي من اللجان

المختصة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

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