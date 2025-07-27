حركة وكلاء الصحة.. "البيلي" مديرًا للشؤون الصحية بالشرقية

كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد محمد البيلي مديرًا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية.

وسبق أن شغل البيلي منصب وكيل مديرية الصحة الدقهلية.

وقرر الوزير تعيين الدكتور بهاء محمد أبو شيعشع، وكيلا لمديرية الصحة بالشرقية.

وجاء الدكتور حمودة عيد الجزار مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية (من مديرية القاهرة)، والدكتور السيد فاروق حسن مصطفى، والدكتور تامر محمد الطنبولي، وكيلين للمديرية.



وفي وقت سابق من اليوم، اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، متوجها بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودهم خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا التوفيق للقيادات الجديدة في مهامهم لخدمة المواطن المصري وتعزيز جودة الخدمات الصحية.



يبدأ تنفيذ الحركة اعتبارا من الخميس 31 يوليو 2025، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني في المديريات الصحية على مستوى الجمهورية.