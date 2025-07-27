انطلاق ثاني قطارات العودة للسودانيين من محطة مصر غدًا

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل تشغيل القطار الثاني لتسهيل عودة السودانيين إلى وطنهم.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الأحد، إنه وردت تعليمات إلى قطاع التشغيل بالسكة الحديد بتسيير قطار لتسهيل عودة السودانيين غدًا في تمام الساعة 11 صباحًا.

وأضاف المصدر، أن القطار ينطلق في نفس توقيت القطار الأول الذي انطلق الأسبوع الماضي، من محطة مصر برمسيس إلى محطة أسوان.

وحول ما إذا تم وضع جدول تشغيل لعدد محدد من القطارات الخاصة بإعادة السودانيين، أفاد المصدر بأن ذلك يعتمد على مدى الحاجة إلى تشغيل هذه القطارات وفق الأعداد التي تحتاج للعودة.

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