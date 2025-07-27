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الجيزة تحذف منشور "الانتهاء من إصلاح العطل الكهربائي وعودة المياه" بعد دقائق من نشره

01:55 م الأحد 27 يوليو 2025

قطع الكهرباء - أرشيفية

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كتب- محمد أبو بكر: (محدث ومعدل)

حذفت محافظة الجيزة، منشور إعلانها الانتهاء من أعمال إصلاح العطل الكهربائي الذي تسبب في توقف محطة مياه جزيرة الدهب، بعد دقائق من نشره على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأوضحت المحافظة في المنشور المحذوف أنه سيتم استئناف ضخ المياه للمناطق المتأثرة تدريجيًا، وذلك وفقًا لطبيعة المواقع وارتفاعاتها.

ويأتي المنشور المحذوف بعد ساعات من المتابعة الميدانية لأعمال الإصلاح، التي أشرف عليها وزير الكهرباء ومحافظ الجيزة، في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد من مناطق المحافظة بسبب خلل فني في كابل أرضي أمام محطة مترو ساقية مكي.

محافظة الجيزة

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محافظة الجيزة محطة مياه جزيرة الدهب وزير الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي
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