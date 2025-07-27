كتب- محمد أبو بكر: (محدث ومعدل)

حذفت محافظة الجيزة، منشور إعلانها الانتهاء من أعمال إصلاح العطل الكهربائي الذي تسبب في توقف محطة مياه جزيرة الدهب، بعد دقائق من نشره على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأوضحت المحافظة في المنشور المحذوف أنه سيتم استئناف ضخ المياه للمناطق المتأثرة تدريجيًا، وذلك وفقًا لطبيعة المواقع وارتفاعاتها.

ويأتي المنشور المحذوف بعد ساعات من المتابعة الميدانية لأعمال الإصلاح، التي أشرف عليها وزير الكهرباء ومحافظ الجيزة، في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد من مناطق المحافظة بسبب خلل فني في كابل أرضي أمام محطة مترو ساقية مكي.