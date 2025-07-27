7 مشروعات استراتيجية تعزز أهمية ميناء دمياط الاقتصادية

كتب- محمد نصار:

يوافق السادس والعشرين من يوليو 2025، ذكرى مرور 39 عامًا على افتتاح ميناء دمياط رسميًا في عام 1986، باعتباره أحد أقدم وأهم الموانئ المصرية، ومحورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي إطار خطط التطوير والتوسع، يشهد الميناء حاليًا تنفيذ 7 مشروعات كبرى تهدف إلى رفع كفاءته التشغيلية وتعزيز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، أبرزها:

1- تعميق الممر الملاحي

- زيادة العمق إلى 19 مترًا، ما يتيح استقبال السفن العملاقة الحديثة.

- رفع كفاءة الممر الملاحي لمواكبة التطور في صناعة النقل البحري.

2- تطوير حواجز الأمواج

- الانتهاء من إنشاء امتداد حاجز الأمواج الشرقي بطول 1420 مترًا.

- جارٍ تنفيذ حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 متر، لتعزيز الحماية البحرية للميناء.

3- محطة الحاويات "تحيا مصر 1"

- سعة تداول تصل إلى 3.5 ملايين حاوية مكافئة سنويًا.

- أرصفة بطول 1970 مترًا وعمق 18 مترًا.

- 922 ألف متر مربع كساحات تداول خلفية.

4- محطة تداول الحبوب والغلال

- تقع خلف الحاجز الشرقي للميناء، بطول 850 مترًا وعمق 18 مترًا.

- ساحة خلفية بمساحة 270 ألف متر مربع.

- تستهدف رفع حجم التداول إلى 3.5 ملايين طن، وزيادة الطاقة التخزينية إلى 6 ملايين طن.

5- المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2"

- تقع بجوار الحاجز الغربي، بطول أرصفة يبلغ 3320 مترًا وعمق 18 مترًا.

- ساحة خلفية بمساحة 2.2 مليون متر مربع.

- تستهدف تداول 20 مليون طن سنويًا، مع رفع الطاقة التخزينية إلى 40 مليون طن.

6- تحديث أسطول وحدات الخدمات البحرية

- تم توقيع عقد لتوريد 4 قاطرات بحرية جديدة متعددة الاستخدامات، بقدرة شد تصل إلى 70 طنًا.

- تُمكن الميناء من التعامل مع السفن الضخمة بأمان وكفاءة.

7- تدشين خط الشحن البحري "الرورو"

- يربط بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي.

- يستهدف نقل البضائع سريعة التلف والمنتجات المصرية للأسواق الأوروبية.

- يوفر رحلة أسبوعية منتظمة، ما يسهم في دعم الصادرات وتعزيز النفاذ إلى السوق الأوروبي.

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