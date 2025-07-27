تفاصيل أول يوم لـ "منال عوض" في وزارة البيئة.. اجتماعات وتوجيهات جديدة

كتب- محمد نصار:

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، زيارتها الأولى لمقر الوزارة، بعد أيام من تكليفها من قبل رئيس مجلس الوزراء، للقيام بأعمال وزيرة البيئة بشكل مؤقت لحين تعيين وزير جديد.

يأتي ذلك بعد استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة من مصنبها، بسبب توليها منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وفي يومها الأول، عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، لمتابعة سير العمل وتسلم ملفات الوزارة والاطلاع على آلية العمل داخل الديوان العام وكذلك أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة البيئة تمهيدًا لتولي منصبها.

كما عقدت الوزيرة، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، مؤكدة مواصلة الإنجازات البيئية وتعزيز التعاون بين الوزارتين.

وناقشت الوزيرة عددًا من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها، إدارة المحميات الطبيعية، والتحول للصناعة الخضراء، وتحسين جودة الهواء، ورصد نوعية المياه.

كما اطلعت الوزيرة، على أبرز الإنجازات المتحققة في عدد من المجالات، ومنها عل سبيل المثال:

- 93% من أيام العام ذات هواء نقي بالقاهرة.

- خفض 84% من تلوث خليج السويس.

- إعلان الحيد المرجاني العظيم محمية طبيعية.

- إصدار الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.

توجيهات جديدة مكن الوزيرة المؤقتة

أصدرت الدكتورة منال عوض، عدة توجيهات جديدة، تمثلت في تسريع إجراءات الموافقات البيئية، وتعزيز الرقابة على المنشآت الصناعية، ومتابعة مشروعات التحول الأخضر.

وشددت د. منال عوض، على مواصلة البناء على الإنجازات السابقة لتحقيق تنمية بيئية مستدامة.

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