كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، صباح اليوم، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية، في بداية اللقاء على متابعة جهود المحافظة لتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية وضبط أسعار السلع والأسواق بمدن وقرى المحافظة المختلفة للتخفيف على المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والتوسع في إقامة المنافذ وأسواق اليوم الواحد.

كما تابعت الدكتورة منال عوض، مع المهندس أيمن عطية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بمحافظة القليوبية والتي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين من بينها إنشاء المرحلة الرابعة (د) من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها، لتوفير متنفس ترفيهي واجتماعي لمواطني المحافظة، بالإضافة إلى معدلات تنفيذ أول حضانة متكاملة للمركبات المضبوطة والمخصصة للتهكين وذلك بمدينة الخانكة والتي سيتم تمويلها من الخطة الاستثمارية للوزارة بحوالي 210 ملايين جنيه.

وتطرق اللقاء كذلك إلى متابعة معدلات سير العمل في ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية، حيث شددت وزيرة التنمية المحلية على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لتلك الملفات وتحقيق معدلات إنجاز بها بصورة مستمرة خاصة في ظل متابعة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذي لها.

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية، على متابعة جهود محافظة القليوبية في الاستجابة لمطالب المواطنين والتعامل الفوري مع مشكلاتهم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وحرص الحكومة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار المهندس أيمن عطية، إلى اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية التي يعقدها بمقر المحافظة مع المواطنين من مختلف المدن والمراكز بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظت ومديري المديريات الخدمية لاستعراض الشكاوى والمشكلات ووضع حلول سريعة لها واستجابة فورية لبعض المطالب بما يحقق حياة كريمة ورضا للمواطنين عن الإدارة المحلية.

وناقشت الدكتورة منال عوض، مع محافظ القليوبية، معدلات الإنجاز في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها على أرض مركز شبين القناطر لتحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق الريفية الأكثر احتياجًا وذلك في قطاعات المدارس ومراكز الشباب ونقاط الإسعاف ورصف الطرق ومياه الشرب الصرف الصحي والأسواق الحضارية والمواقف، وغيرها من المشروعات.

وعرض المهندس أيمن عطية، تفاصيل ومستجدات العمل في مختلف القطاعات والمرافق ونسب التنفيذ والمشروعات المنتهية والمطلوب تسليمها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة سرعة دخول المشروعات التي تم الانتهاء منها الخدمة أمام المواطنين وتذليل أي معوقات تواجه أعمال الانتهاء من باقي المشروعات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والوزارات والهيئات المركزية المعنية.

وفي ختام اللقاء، تابعت الدكتورة منال عوض، مع المهندس أيمن عطية، جهود المحافظة في تعزيز وجذب الاستثمار والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة بالقليوبية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات للاستفادة القصوى من الإمكانيات والفرص الاستثمارية على أرض محافظة القليوبية بما يساهم في تحسين معيشة أبناء المحافظة وخلق فرص عمل مستدامة لهم.

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