موعد عودة الكهرباء في الجيزة بعد قطعها عن 5 مناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، أن من المقرر الانتهاء من أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب خلال ساعة، يعقبها إعادة إطلاق التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة، بما في ذلك محطات المياه والمنشآت الحيوية، تمهيدًا لانتظام ضخ المياه تدريجيًا.

وقالت المحافظة، في بيان، قبل قليل، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفذ أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب، وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة.

وأضافت: الخلل الفني تسبب في انسحاب الجهد من إحدى دوائر المحطة بجهد 220 ك. ف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، شملت (العمرانية - الهرم - فيصل - جزيرة الدهب - والحوامدية)، مما ترتب عليه تأثر وصول المياه بصورة طبيعية إلى تلك القطاعات.

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