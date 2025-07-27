سويلم: إزالة 87 ألف تعد على النيل منذ 2015 ومواصلة مكافحة ورد النيل

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أنشطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، وموقف إزالة الحشائش وورد النيل، والتعديات على مجرى النهر.

وشهد الاجتماع استعراض جهود قطاع حماية وتطوير نهر النيل في مكافحة الحشائش المائية، خاصة ورد النيل، والحد من انتشارها خلال الفترة الحالية التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، مما يسهم في زيادة كثافتها.

كما تم عرض نتائج الدراسة التي أجراها المركز القومي لبحوث المياه لتقييم حالة الحشائش وورد النيل بفرع رشيد على مدار عام باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمتابعة الميدانية، والتي أظهرت محدودية الانتشار بفضل الجهود المستمرة من الوزارة لإزالتها.

ووجّه الدكتور سويلم بمواصلة العمل للحد من انتشار الحشائش وورد النيل، مؤكدًا أهمية إنشاء منظومة متكاملة من الصاولات ونطاقات الحماية لمنع انتشار ورد النيل بين المصارف والترع والرياحات ومجرى النهر.

كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون مع الجهات البحثية والاستثمارية لتعظيم الاستفادة من نبات ورد النيل، والبناء على التجارب الناجحة التي نفذها مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

وأكد وزير الري على التزام الوزارة بالحفاظ على مجرى نهر النيل وجسوره من أي تعديات، ومنع محاولات التعدي في مهدها لضمان استمرارية إمرار التصرفات المائية المطلوبة وحماية الجسور.

وأوضح أن إجمالي التعديات التي تم إزالتها من مجرى نهر النيل وفرعيه بلغ نحو 87 ألف حالة منذ عام 2015 وحتى اليوم، ضمن حملة "إنقاذ نهر النيل".

كما أشار إلى الانتهاء من الموجة الـ25 لإزالة التعديات، والتي شهدت إزالة 265 حالة بمساحة 55 ألف متر مربع، وبدء أعمال الموجة الـ26، حيث تم حتى الآن إزالة 174 حالة تعدٍ على مساحة 48 ألف متر مربع.