رقم قياسي جديد.. الحمل الأقصى للكهرباء يسجل 38.8 ألف ميجاوات

كتب– محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشبكة القومية للكهرباء سجلت، أمس السبت، أعلى حمل كهربائي في تاريخها، حيث بلغ الحمل الأقصى 38 ألفًا و800 ميجاوات، بزيادة قدرها 800 ميجاوات في يوم واحد مقارنة بالأيام السابقة، وذلك وفقًا لتقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الزيادة غير المسبوقة جاءت نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة، مما أدى إلى زيادة استثنائية في معدلات الاستهلاك، وأشارت إلى أن الشبكة نجحت في اجتياز هذا التحدي بفضل الجاهزية الكاملة لمنظومة الكهرباء.

وأكدت الوزارة استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى على مستوى جميع قطاعات المنظومة الكهربائية، سواء في الإنتاج أو النقل أو التوزيع، مع تكثيف فرق الطوارئ والدعم الفني والصيانة، وتشكيل فرق مركزية للتدخل السريع وتقديم الدعم للأطقم العاملة، بالإضافة إلى فرق السلامة والصحة المهنية ولجان التفتيش والمتابعة التابعة للوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الوزارة لضمان أمن واستقرار الشبكة القومية، وتأمين التغذية الكهربائية، واستمرارية التيار دون انقطاعات.