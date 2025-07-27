أرقام شكاوى انقطاع الكهرباء في المحافظات بعد تكرار الأعطال

كتب- محمد صلاح:

تشهد بعض المناطق في مصر انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرطوبة، مما يؤثر على استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وينشر "مصراوي" قائمة بأرقام الشكاوى والخطوط الساخنة للإبلاغ عن أعطال الكهرباء، وهي من الخدمات التي يبحث عنها المواطنون بشكل متزايد خلال هذه الفترة.

رقم الخط الساخن الموحد:

121: الخط الساخن لشكاوى الكهرباء في جميع المحافظات، ويعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن الاتصال به من أي هاتف أرضي أو محمول.

أرقام إضافية لتقديم الشكاوى حسب المناطق:

الرقم العام لتلقي الشكاوى: 527935

رقم أعطال الكهرباء المركزي: 2835989

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01097217682

أعطال الكهرباء في البحيرة: 0100054902

طوارئ كهرباء شركة مصر العليا: 01002822513

شكاوى الكهرباء – شركة جنوب القاهرة: 01278117626

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر – ممثلة في شركة القناة لتوزيع الكهرباء – عن إجراء صيانة مبرمجة، أمس الجمعة، من خلال هندسة كهرباء فيصل بمحافظة السويس، وذلك خلال الفترة من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، ضمن جهود رفع كفاءة الشبكة وتحسين الخدمة.