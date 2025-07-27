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انقطاع الكهرباء عن مناطق بالجيزة.. وعودة التيار خلال ساعتين

10:36 ص الأحد 27 يوليو 2025
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كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مطلع بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن بعض مناطق محافظة الجيزة شهدت، اليوم، انقطاعًا مفاجئًا في التيار الكهربائي بسبب أعطال طارئة بالكابلات الرئيسية في محطة محولات جزيرة الذهب (جهد 66 ك.ف)، التابعة لمنطقة القاهرة لنقل الكهرباء.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الأعطال أثرت بشكل كبير على مناطق المنيب والعمرانية وساقية مكي وأجزاء واسعة من مدينة الجيزة، مؤكدًا أنه تم الدفع بفرق فنية بالتنسيق مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لسرعة إصلاح العطل.

وأشار إلى أنه من المتوقع إعادة التيار الكهربائي بالكامل إلى المناطق المتأثرة خلال ساعتين، عقب الانتهاء من تغيير وصلات الكابلات الرئيسية المغذية للمحطة.

وتعرضت محطة محولات جزيرة الذهب، وهي من المحطات الاستراتيجية في الجيزة، لعطل تام أدى إلى انسحاب الجهد عن عدة مناطق، نتج عنه انقطاع الكهرباء عن مناطق بالهرم والعمرانية وجزيرة الذهب وفيصل والحوامدية.

كما شهدت محطة محولات البدرشين 2 عطلًا في الدائرة الثانية، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح بالتعاون بين شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء، تحت إشراف التحكم القومي وتحكم القاهرة.

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