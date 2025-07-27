اليوم.. افتتاح سوق اليوم الواحد في الجمالية بأسعار مخفضة

كتب- محمد سامي:

يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، سوق اليوم الواحد بالجمالية أمام مبنى حي وسط ضمن المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير احتياجات الأسر من السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وأكدت محافظة القاهرة، في بيان، أن افتتاح سوق اليوم الواحد يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأشارت المحافظة إلى استمرار خدمة سوق اليوم الواحد لتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب والتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية مع تغطية كل مناطق محافظة القاهرة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والخضار والفاكهة.