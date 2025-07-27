صيف الأوبرا 2025 يجمع أحمد جمال ونسمة عبدالعزيز في ستاد الإسكندرية

كتب- محمد شاكر:

تتواصل فعاليات المهرجان الصيفي الذي تُنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، حيث تحتضن مدينة الثغر أمسية فنية تجمع الفنان احمد جمال وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وذلك فى التاسعة مساء الإثنين 28 يوليو باستاد الإسكندرية.

وخلالها يتغنى أحمد جمال بباقة من أشهر أعماله التى حققت جماهيرية كبيرة منها إضحكى، خطير، أنا إشتريت، يلا نعيش، قسمة ونصيب، نشيد العاشقين وغيرها إلى جانب مجموعة من روائع الطرب التي إعتاد تقديمها .

يسبقه فقرة لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز تضم مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها فوجا، شط إسكندرية، صبرى قليل، فيكتورى، أكدب عليك، كماننا، يا ليالى، ماكرينا، خطفونى، حلو المكان، طالعة فى دماغى، شنكلوه، الريس كرم، مامبو، سهر الليالى وغيرها .

يأتى هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات صيف الأوبرا 2025 المقامة بإستاد الأسكندرية الرياضي الدولي والتى تمثل إحدى مسارات وزارة الثقافة الهادفة الى تقديم الوان الإبداع الجاد لشرائح مختلفة من الجمهور فى كافة ربوع الوطن.