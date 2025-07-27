كتبت- داليا الظنيني:

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، التزام مصر الكامل بالقوانين والاتفاقات الدولية في إدارة المعابر الحدودية، مشيراً إلى أن معبر رفح البري يعمل بكامل طاقته التشغيلية ومجهزاً بالكامل بالأفراد والمعدات.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "TeN"، أوضح المحافظ أن أي غلق للمعابر يتم من الجانب الفلسطيني وليس المصري، قائلاً: "نحن نعمل وفق الأطر القانونية الدولية ولا نملك صلاحية فتح المعابر بالقوة".

وأضاف أن مصر تواجه تحديات كبيرة في هذا الملف، مؤكداً: "لو أصررنا على فتح المعابر بالقوة، سنواجه مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة".

وتابع مجاور شرحه لأنواع المعابر مع قطاع غزة، مبيناً أن معبر بيت حانون (إيرز) مخصص لحركة الأفراد وتسيطر عليه إسرائيل، بينما يُستخدم معبر كرم أبو سالم للبضائع والمساعدات الإنسانية وهو أيضاً تحت السيطرة الإسرائيلية.

أما عن معبر رفح المصري، أشار إلى اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أنه مخصص فقط لحركة الأفراد، بينما تتم عمليات نقل البضائع عبر كرم أبو سالم.

ولفت المحافظ إلى أن مصر تعرضت لمحاولات متكررة لجرها إلى صراعات إقليمية، مضيفًا: "منذ ثورة 30 يونيو، ركزنا على إعادة بناء الدولة من الداخل، خاصة على الصعيد الاقتصادي، لأن الدولة القوية تحتاج إلى اقتصاد مستقر".

وأكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، على التزام مصر بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مع الحفاظ على مصالحها الوطنية العليا.