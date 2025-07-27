يسري عبدالله وحاتم رضوان يناقشان "أهل الهوى" لتامر أفندي.. الثلاثاء

كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 29 يوليو 2025، ندوة نقدية لمناقشة كتاب (أهل الهوى.. حلقات السلطنة)، للكاتب والصحافي تامر أفندي.

ويناقش الكتاب الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والقاص والروائي د. حاتم رضوان، وتدير الندوة القاصة والصحافية هايدى فاروق.

وقد صدر كتاب (أهل الهوى.. حلقات السلطنة) حديثا عن دار (إنسان) بالقاهرة.

وتامر أفندي كاتب وصحافي مصري، أصدر من قبل ثلاث مجموعات قصصية: "كراكيب، عمود المقابر، حواديت عيال كبرت"، ورواية "العمة نور"، فضلا عن ديوانه الشعري " الموت حبا"، ويعمل مديرا لتحرير صحيفة وموقع "البوابة" نيوز.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.