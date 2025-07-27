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طقس شديد الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الأحد 27 يوليه 2025
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  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد إلى الجمعة 1 أغسطس.

وتوقعت الأرصاد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء من اليوم الأحد إلى الثلاثاء 29 يوليو لتكون درجات الحرارة في الظل على السواحل الشمالية 35 درجة، والقاهرة الكبرى 41 درجة، وجنوب البلاد 46 درجة.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت وجود فرص أمطار خفيفة اليوم الأحد على مناطق من حلايب وشلاتين وسانت كاترين.

وقالت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

واعتبارًا من الأربعاء 30 يوليو، هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.


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الهيئة العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية شبورة مائية أمطار القاهرة الكبرى الأرصاد الطقس
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