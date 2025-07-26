"التزمت بالمنهج العلمي".. سعاد صالح توضح حقيقة فتواها بشأن الحشيش

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن تصريحاتها حول الحشيش أُخذت خارج سياقها، مشيرةً إلى أنها قاست الحكم على الخمر دون وجود نص صريح بالتحريم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار": "أنا لم أحلل الحشيش، بل أوضحت أن تأثيره على العقل كالخمر".

وأوضحت: "أنا قولت مفيش نص صريح في تحريم تدخين الحشيش ولكن يقاس على حكم شرب الخمر، تصريحاتي اجتزءت من سياقها".

وتابعت "صالح"، موضحةً أن الجدل أُثير بشكل غير عادل، مؤكدةً أنها التزمت بالمنهج العلمي في الفتوى.

وأشارت إلى أنها تتحمل مسؤولية كل كلمة قالتها، قائلةً: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني أو نسب إليّ ما لم أقله".

من جهة أخرى، كشفت صالح، عن إحالتها للتحقيق من قبل جامعة الأزهر، موضحةً أن السبب ليس الفتوى بل مخالفة تعليمات الحظر الإعلامي دون ترخيص.

وأضافت أنها استأذنت فضيلة الإمام الأكبر قبل الظهور الإعلامي، مشيرةً إلى أن العديد من أساتذة الأزهر يظهرون دون تصريح.

وأكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، انها أوكلت أمرها إلى الله في مواجهة ما تتعرض له من هجمات، "واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت".