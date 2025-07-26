كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، النقاب عن وثيقة إسرائيلية تعود لعام 2010 تهدف لزعزعة الاستقرار في مصر، مؤكدًا أن هذه الوثيقة تمثل الخلفية للعديد من الحملات التي تتعرض لها البلاد.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "لا توجد دولة في العالم تواجه هذا الكم من الهجمات الشرسة كما تواجه مصر".

وأضاف أن الوثيقة الإسرائيلية التي نُشرت في يناير 2010 - قبل أحداث 2011 بعام - تضمنت مخططًا خطيرًا لتقسيم سيناء، مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد ناقش معه بعض بنود هذه الخطة خلال لقاء عام 2015.

وتابع: "الوثيقة تهدف لإنشاء دولة فلسطينية على جزء من سيناء مقابل تنازل الفلسطينيين عن أراض في الضفة الغربية".

وأوضح الإعلامي المصري تفاصيل المخطط الإسرائيلي الذي يقترح تنازل مصر عن 720 كم² من سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، مؤكدًا أن الوثيقة تضمنت وعودًا لمصر بأراضٍ في النقب ومشاريع اقتصادية كتعويض.

وأشار إلى أن الخطة تهدف لإنشاء شبكة مواصلات تربط مصر بالأردن عبر نفق، مع خطوط سكك حديدية وطرق سريعة.

ولفت موسى إلى أن الوثيقة ربطت بين هذا المخطط وأزمة المياه في مصر، موضحًا أن العالم قد يقدم استثمارات في تحلية المياه مقابل الموافقة على هذه الترتيبات.

وأكد موسى أن مصر لن تسمح بمساس بأمنها القومي أو بوحدة أراضيها، مشددًا على أن هذه الوثيقة تمثل خلفية للعديد من التحديات التي تواجهها البلاد.