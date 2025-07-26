كتب- حسن مرسي:

قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الجانب الأكثر إرباكًا في الموازنة يتمثل في الديون الداخلية، مشيرًا إلى أنها تشكل عبئًا كبيرًا يؤثر على حياة المواطنين الأقل حظًا اقتصاديًا.

خلال حواره ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي، أضاف إمام أن الدين الداخلي ينمو بسرعة، حيث يتم سحب حوالي ملياري جنيه يوميًا من المؤسسات الرسمية، حتى في أيام الجمعة.

وتابع رئيس حزب العدل، أن هذا الوضع يعكس اعتمادًا مفرطًا على الاقتراض المحلي لتغطية احتياجات أساسية مثل الغذاء والشراب، مما يزيد من الضغط على الموازنة.

أشار النائب عبد المنعم إمام، إلى أن 63 جنيهًا من كل 100 جنيه تُصرف في سداد الديون، مؤكدًا أن هذا النسبة تعيق تطوير القطاعات الحيوية.

وأوضح أن الاقتراض الخارجي بالدولار لتمويل مشاريع مثل البنية التحتية، كالمنافذ أو المونوريل، كان قرارًا خاطئًا، خاصة إذا كانت العوائد محلية بالجنيه.

وأكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الاستثمار في مشاريع مثل شبكة القطارات أو الحافلات الترددية قد يكون أكثر جدوى من المشاريع الكبرى في الوقت الحالي، مضيفًا أن الظروف الاقتصادية الخارجية غير المتوقعة زادت من تعقيد المشكلة، مما دفع الأعباء إلى بيوت المواطنين.

واشار رئيس حزب العدل، إلى أن الإصلاح الإداري والتشريعي يتطلب مراجعة شاملة، مشددًا على أن البيروقراطية وعدد التشريعات البالغ 54 ألف يعيقان التنافسية.

ودعا النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إلى خطة طويلة الأمد لمعالجة هذه الأزمات، بدلاً من الاعتماد على حلول آنية قد تؤدي إلى فوضى.