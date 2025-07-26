دار الإفتاء توضح حكم تغطية القدمين في صلاة المرأة

كتب- حسن مرسي:

أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، مشيرًا إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن عورة المرأة في الصلاة تشمل جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس: "هناك خلاف فقهي معتبر في هذه المسألة، حيث يرى الإمام أبو حنيفة أن القدمين ليستا من العورة في الصلاة، بينما يرى الجمهور وجوب تغطيتهما"، مؤكدًا أن الرأي المعتمد لدى دار الإفتاء يرجح رأي الجمهور في هذه المسألة.

وتابع: "الأفضل للمرأة أن تغطي قدميها أثناء الصلاة خروجًا من الخلاف الفقهي، سواءً بارتداء الجوارب أو بإطالة الثوب"، مشددًا على أن هذا الأمر من باب الاحتياط والأولى في العبادة.

وأشار إلى أن النساء اللاتي كن يصلين دون تغطية القدمين بناءً على رأي الإمام أبي حنيفة، فإن صلاتهن صحيحة ولا إثم عليهن، موضحًا أن المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر.

وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أهمية الالتزام بآداب الصلاة وشروطها، مع مراعاة الخلافات الفقهية المعتبرة في مثل هذه المسائل.