كتب- محمد شاكر:

تذيع الليلة الإعلامية إيمان أبو طالب، الجزء الأول من اللقاء الذي أثار ردود أفعال غير مسبوقة، مع الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، في بودكاست "السر مع إيمان أبوطالب".

وأكدت د. سعاد صالح أنه يجوز تدخين الحشيش لأنه لا يذهب العقل كما هو الحال للخمور، كما أكدت أنه يجوز ترقيع غشاء البكارة من باب الستر للمسلمة.

وخلال اللقاء وفي تصريحات نارية أوضحت د. سعاد صالح أن زوجها كان بعيدا كل البعد عن الصلاة والناحية الدينية وكانت له علاقات نسائية كثيرة.

كما أشارت إلى أنه يجوز للرجل اللجوء إلى تعدد الزوجات إذا كان يمتلك درجة كبيرة من الشهوة، بشرط اعلام الزوجة بقرار الزواج فاذا قبلت فكان بها واذا رفضت فالطلاق من حقها وهي حرة في قرارها.

وفتحت "صالح" خلال لقائها النار على كل من د. سعد الهلالي والإعلامي إبراهيم عيسى، حيث قالت إن "الهلالي" يتحمل وزر ما ينطق به من تصريحات كما أن "عيسى" ليس له علاقة بالفقه من قريب أو بعيد.

وأضافت "صالح" أن القوامة تسقط عن الرجل إذا أخل بواجباته الزوجية وأن النامص والمتنصمة ليسا ملعونين كما يدعي البعض.

وتابعت خلال اللقاء: أتوجه بالاعتذار 3 مرات إلى أختي حيث اتهمتها في أحد اللقاءات التليفزيونية بالحسد ناحيتي وهو الأمر التي تسبب في زعل وخصومة وقطيعة بيننا وهي من حقها أن تأخذ هذا الموقف لذلك أتوجه إليها بالاعتذار من خلال هذا المنبر الإعلامي.

وأشارت صالح إلى أن الخلع من منظور فقهي وإسلامي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بشرط أن ترد الزوجه لزوجها "حديقته"، مؤكدة أن الطلاق الشفهي يحتاج إلى توثيق لضمان حق الزوجة حتى يقع، أما ما يسمى بطلاق الغائب فهو تلاعب الطلاق.

جدير بالذكر أن بودكاست "السر مع إيمان أبو طالب" يذاع في الساعة الثامنة مساء اليوم.