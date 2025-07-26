هل تجنب أذى الأقارب يعني قطيعة الأرحام؟.. أزهري يوضح

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الابتعاد عن الأقارب الذين يسببون ضررًا متكررًا لا يُصنف كقطيعة رحم إذا حافظ الشخص على أدنى درجات التواصل الشرعي، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تحدد حدودًا واضحة لهذا الأمر.

أضاف جبر، خلال برنامج "اعرف نبيك" على قناة الناس اليوم السبت، أن القطيعة الحقيقية تكمن في قطع كل صلة، مثل تجاهل التحية أو عدم مساعدة المحتاج، وهو ما يُعتبر ذنبًا كبيرًا.

وتابع، أن التجنب المشروع يحدث عندما يبتعد الإنسان درءًا للأذى، مع الحفاظ على التواصل الأساسي كزيارة المريض أو تقديم العون، مؤكدًا أن هذا النوع من الابتعاد ليس محرمًا، بل يُعد حماية للنفس إذا أثبتت التجربة فشل الصلح.

وأشار إلى أن الصلة الحقيقية لا تُقاس بكثرة اللقاءات، بل بوجود الرحمة والمساعدة عند الضرورة، مؤكدًا أن الشريعة تهدف إلى تعزيز العلاقات دون تعريض الإنسان للإيذاء.

وأوضح أن فهم هذا التمييز يساعد على تجنب الوقوع في الإثم مع الحفاظ على السلام الداخلي.

أضاف أن الابتعاد بأدب يبقى خيارًا مقبولًا إذا لم تنجح جهود الإصلاح، داعيًا إلى التوازن بين صلة الأرحام واحترام الكرامة الشخصية.

وأشار إلى أن الدعاء بصلة ترضي الله هو الطريق الأمثل، مشددًا على أهمية التكيف مع الظروف دون الخروج عن الضوابط الشرعية.