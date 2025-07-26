الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة شديدة الحرارة.. وتوجه نصائح للمواطنين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الحر الشديد، واليوم وغدًا هما ذروة الموجة الحارة التي ضربت البلاد منذ عدة أيام، حيث ترتفع درجات الحرارة وتصل إلى 40 في بعض المناطق.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مني عبدالغني وإيمان عز الدين، أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح 2 إلى 4 درجات.

وحذرت "غانم"، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة وذلك لأن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية.

وأعلنت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن موعد انتهاء الموجة الحارة، سيكون اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل حيث تتوقع انخفاض درجات الحرارة العظمى بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، مع استمرار ارتفاع الرطوبة، لا سيما خلال فترات النهار.