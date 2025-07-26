كتب- محمد سامي

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الرضا عن أداء القطاع الصحي أمر مستحيل نظرًا للتحديات الكبيرة التي تواجهها مصر، مشيرًا إلى أن المشكلة تمتد لتشمل كافة شرائح المجتمع.

وخلال حواره ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي، أكد "إمام"، أن الأغنياء يضطرون إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة الراقية، متابعًا: حتى هؤلاء يعانون من غياب المُساءلة عن الأخطاء الطبية.

وشدد رئيس حزب العدل، على أن هذا التقصير يشمل الفقراء أيضًا، مؤكدًا أن جودة الخدمات الصحية تتدهور بسبب الضغط الهائل على المستشفيات الناتج عن عدد السكان المتزايد.

وأوضح النائب عبد المنعم إمام، أن حل أزمات الصحة والتعليم ليس بالأمر السهل، فلا أحد لا يملك عصا سحرية لحلها بين ليلة وضحاها.

وأكد أن أي خطة ناجحة تحتاج إلى سنوات من العمل المنهجي، الذي يعتمد على رؤية سياسية تركز على تحسين حياة المواطنين تدريجيًا خلال 5 إلى 7 سنوات.

وأشار النائب عبد المنعم إمام، إلى أن الطبقة المتوسطة تلاشت تقريبًا، مما دفع إلى ظهور ما يُسمى بالطبقة الهشة، مضيفًا: هذا التحول يعكس نتائج سياسات اقتصادية جعلت معيشة الناس أصعب، ويجب دعم هذه الفئات بدلًا من إجبارهم على مواجهة أعباء إضافية.

وأكد رئيس حزب العدل، أهمية تطوير استراتيجيات تحمي المواطنين من الشعور باليأس، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير بيئة آمنة ومستقرة تمنحهم الأمل في المستقبل.

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