كتب- عمرو صالح:



عقد حزب حماة الوطن، مؤتمرًا جماهيريًا بمحافظة الجيزة، بالتزامن مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.



شهد فعاليات المؤتمر اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب نافع عبد الهادي، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، وذلك لدعم الدكتور محسن البطران، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والمرشح على النظام الفردي عن الحزب بدائرة الجيزة، برمز "الماسة".



كما شارك في المؤتمر، مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر، ومن بينهم شيرين صبري وأحمد عبيد.



وشهد اللقاء مناقشات موسعة مع الأهالي، تناولت عددًا من القضايا الخدمية، أبرزها غياب شبكات الصرف الصحي في عدد من الشوارع، وضعف شبكة المواصلات الداخلية، واعتماد السكان على التوك توك، إلى جانب نقص الإنارة العامة، وعدم وجود مدرسة إعدادية تخدم أبناء عزبتَي الصفا والسلام.



يُذكر أن الدكتور محسن البطران يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات النوعية، ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقًا، إلى جانب عمله الأكاديمي بكلية الزراعة - جامعة القاهرة.



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