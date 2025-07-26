25 صورة من زفاف نجل الوزير السابق علاء الدين فؤاد.. وزراء وشخصيات عامة

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

شهد أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حفل زفاف محمد نجل الوزير السابق علاء الدين فؤاد، وزير الشؤون النيابية ورئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة، وذلك وسط حضور رفيع المستوى من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

حضر الحفل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، وعدد من رؤساء الهيئات القضائية، والمستشارين، وقيادات وزارة العدل، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان.

كما جاء من أبرز الحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، والنائب أحمد سمير، والنائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.

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