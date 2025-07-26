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بسبب تصريحها عن الحشيش.. إيقاف سعاد صالح عن العمل 3 أشهر

03:13 م السبت 26 يوليو 2025

سعاد صالح

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:


كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، أنه تم إيقاف الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، لمدة 3 أشهر.


وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، السبت، إن الإيقاف يأتي بعد تصريحاتها عن الحشيش والتي قالت خلالها إنه جائز شرعًا ولا يُذهب العقل، في أحد البرامج التلفزيونية.


وأشار المصدر، إلى أن لجنة التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس ستقوم بالتحقيق مع الدكتورة سعاد صالح الفترة المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.


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سعاد صالح جامعة الأزهر الحشيش
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