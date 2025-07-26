صور.. "مُدن" الإماراتية تكشف تصميمات وحدات "وادي يم" برأس الحكمة

كتب- محمد عبدالناصر:



بدأت شركة مُدن القابضة الإماراتية، رسميًا، بيع المرحلة الأولى من مشروعها الجديد "وادي يم" بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي يعتبر أحد أكبر المشروعات العقارية في المنطقة.



المرحلة الأولى من الطرح شملت شققًا سكنية وفيلات تطل على ملعب جولف عالمي، إلى جانب مجموعة واسعة من الخدمات والبنية التحتية الذكية، حيث يأتي هذا المشروع على مساحة 170.8 مليون متر مربع.



كما أعلنت الشركة عن التصميمات الخاصة بالمشروع والوحدات التي تم طرحها وجاءت على النحو التالي:



- وصل سعر أغلى فيلا لـ324 مليون جنيه، وهي بمساحة 1074 مترًا، عبارة عن 7 غرف و10 حمامات ويكون التسليم 2029، وهذه الفيلات بدون تشطيب.



- سجلت الفيلا الـ552 مترًا مبلغ 182 مليون جنيه وتأتي بـ5 غرف نوم و6 حمامات والتسليم في 2029، وتكون هذه الفيلات بدون تشطيب.



- الشقق سجلت من 74 لـ90 مليون جنيه بمساحة 320 مترًا وحتى 351 مترًا، تشطيب كامل، بينما أرخص وحدة من 15 لـ19 مليون جنيه بمساحة 109 أمتار، وهي عبارة عن غرفة واحدة و2 حمام والتشطيب كامل.



يأتي المشروع ضمن اتفاق استثماري بين مصر والإمارات، تبلغ قيمته نحو 150 مليار دولار خلال عمر المشروع، وحصلت مصر بموجب الاتفاق على 35 مليار دولار، منها 11 مليارًا كانت وديعة لدى البنك المركزي وتنازلت عنها الإمارات، بالإضافة إلى 24 مليار دولار، كما تحصل مصر على 35% من أرباح المشروع.



يذكر أن مشروع رأس الحكمة مصر، يمتد على مساحة عملاقة تبلغ 170.8 مليون متر مربع، ومن المنتظر أن يصل إجمالي حجم الاستثمارات التراكمية في المشروع إلى 110 مليارات دولار في 2045، ويستهدف المشروع استيعاب أكثر من مليوني نسمة من خلال أكثر من 310 آلاف وحدة سكنية، ويضم المشروع واجهة بحرية بطول 44 كيلومترًا.



وتعتبر مدينة رأس الحكمة الساحل الشمالي، واحدة من أهم الوجهات الاقتصادية، وكذلك الاستثمارية في المنطقة العربية، فلا يقتصر دورها على كونها وجهة ساحلية وسياحية مميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بل استحوذت على انتباه وإعجاب مئات الأشخاص خاصة بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة القائمة بين مصر والإمارات.



ويتواجد مشروع مدن رأس الحكمة في الساحل الشمالي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويقع بالتحديد على بعد 350 كيلومترًا شمال غرب القاهرة، كما أنها تتبع محافظة مطروح، وتبدأ منطقة Ras el hekma من الكيلو 170 وصولًا إلى الكيلو 220 على طريق الإسكندرية مطروح.



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